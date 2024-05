Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: les Bourses prennent le contrepied de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent du terrain ce jeudi (-0,4% à Londres, -0,5% à Paris, -0,2% à Francfort), prenant le contrepied des gains solides affichés la veille par Wall Street, où les chiffres de l'inflation ont été jugés plutôt satisfaisants.



Conformément aux attentes, la hausse des prix américains à la consommation (en rythme annuel) a ralenti en avril, de 0,1 point à 3,4% en données brutes et de 0,2 point à 3,6% en données sous-jacentes (hors énergie et produits alimentaires).



'Aux États-Unis, les pressions inflationnistes se sont quelque peu atténuées, mais restent trop élevées', tempère Commerzbank, qui y voit de quoi soutenir les espoirs de baisses de taux par la Fed, mais suggérer également que la banque centrale n'est pas pressée.



Toujours aux Etats-Unis, doit paraitre cet après-midi une nouvelle salve de données telles que les chiffres de la production industrielle et de la construction résidentielle, ainsi que les résultats trimestriels du géant de la distribution Walmart.



Aucune donnée macroéconomique majeure n'était attendue ce matin en Europe, mais les publications trimestrielles d'entreprises se sont montrées assez fournies, recevant dans l'ensemble des accueils mitigés de la part des investisseurs.



Ainsi, s'ils saluent les résultats du réassureur Swiss Re (+3% à Zurich), ils délaissent ceux du groupe industriel Siemens (-5% à Francfort), de la banque KBC (-5% à Bruxelles) et de la compagnie aérienne easyJet (-7% à Londres).





