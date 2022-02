Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Europe: les Bourses prennent le contrepied de New York information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 11:27

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes vont de l'avant (+0,7% à Londres, +1,4% à Francfort, +1,7% à Paris) ce mercredi, prenant le contrepied de New York la veille, où les dernières nouvelles en provenance d'Ukraine pesaient sur le moral des opérateurs.



'Joe Biden s'est joint aux alliés européens en annonçant des sanctions contre la Russie après la reconnaissance la veille, par Vladimir Poutine, de l'indépendance des deux régions séparatistes et sa décision d'ordonner l'envoi de troupes', rappelait mardi soir Wells Fargo.



'Sauf si la Russie décide d'avancer militairement en Ukraine au-delà des territoires séparatistes, le potentiel de baisse semble relativement limité sur les indices européens à partir de maintenant', estime-t-on néanmoins chez IG France.



Dans l'actualité macroéconomique, Eurostat a confirmé son estimation rapide d'un taux d'inflation annuel de la zone euro de 5,1% en janvier, contre 5% en décembre 2021, celui de l'Union européenne s'étant établi pour sa part à 5,6%, après 5,3%.



Par ailleurs, après deux mois de détérioration, le climat des affaires en France rebondit nettement en février, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui gagne cinq points à 112, et se situe ainsi nettement au-dessus de sa moyenne de longue période (100).



Concernant les publications de résultats du jour, les opérateurs saluent celles d'Ageas (+5%) et Solvay (+3%) à Bruxelles, ainsi que de Henkel (+4%) à Francfort, Danone (+3%) à Paris et Barclays (+2%) à Londres, mais sont plus réservés pour celle de Rio Tinto (stable).