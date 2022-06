Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: les Bourses placent leurs espoirs dans la BCE information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 11:38









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se redressent nettement (+0,9% à Londres, +1,1% à Francfort et à Paris), saluant l'annonce d'une réunion surprise du conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne face aux conditions des marchés.



'Cette décision intervient alors que le rendement de l'emprunt italien à 10 ans a franchi cette semaine la barre des 4% pour la première fois depuis 2014, ravivant les craintes de fragmentation au sein de la zone euro', explique Kiplink.



'La récente envolée des rendements des emprunts des pays dits périphériques fait suite à l'absence d'annonce concrète de la part de la BCE concernant les nouveaux outils destinés à éviter une fragmentation au sein des pays de la zone euro', rappelle la société de gestion.



Kiplink pointe aussi une évolution, pour l'heure positive, des futures à Wall Street, avant une séance qui sera marquée par un fort tour de vis monétaire de la part de la Fed, à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire (FOMC).



'Certains investisseurs pourraient se dire que l'accélération de la normalisation monétaire de la Fed redoutée ce soir, soit une hausse des taux de 75 points de base, est désormais intégrée dans les cours', explique-t-elle.



Dans l'attente de ce rendez-vous, les opérateurs prendront connaissance de nombreuses données américaines, dont les ventes de détail et les prix à l'importation pour le mois de mai, ainsi que l'indice Empire State.



Sur le front des valeurs, LSE Group (London Stock Exchange) s'adjuge plus de 5% à la faveur de propos d'UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' sur le titre avec un objectif de cours maintenu à 8500 pence.



H&M lâche près de 4% sur l'OMX : la chaine suédoise de prêt-à-porter a dévoilé un chiffre d'affaires meilleur que prévu au titre de son deuxième trimestre comptable, mais l'absence de détails semble décevoir les investisseurs.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.