Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les Bourses partagent l'optimisme mondial Cercle Finance • 17/01/2020 à 11:22









(CercleFinance.com) - L'optimisme domine sur les principales places européennes (+0,6% à Londres, +0,8% à Francfort, +1% à Paris), à l'image de Wall Street la veille au soir (+0,9% sur le Dow Jones) et des Bourses asiatiques ce matin. 'L'économie chinoise a enregistré une croissance de 6,1% de son PIB l'an dernier. Bien que ce soit le rythme le plus faible depuis 1990, notamment plombé par la guerre commerciale, cette évolution est conforme aux anticipations des analystes', note Kiplink. 'L'attention des marchés s'est focalisée sur les publications d'entreprises pour cette première semaine de la saison des résultats du quatrième trimestre, avec somme toute une bonne performance des banques américaines', souligne-t-il par ailleurs. Cet après-midi aux Etats-Unis, sont attendues la construction résidentielle (mises en chantier et permis de construire) et la production industrielle pour décembre, ainsi que l'indice de confiance UMich. En attendant, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 1,3% en décembre 2019 contre 1,0% en novembre, d'après Eurostat qui confirme donc son estimation rapide parue en début de mois. Dans l'actualité des valeurs, Richemont grimpe de 5% à Zurich après l'annonce par la maison de luxe, au titre de son troisième trimestre, d'un chiffre d'affaires en croissance de 4% à taux de changes constants. RWE s'adjuge 3,4% à Francfort, avec le soutien de Berenberg qui reste à 'achat' et relève sa cible de 28 à 34,5 euros, pensant que 'des catalyseurs en 2020 devraient éliminer la décote de l'activité renouvelables'. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) grappille 0,8% à Milan suite à la confirmation de discussions avec Foxconn en vue d'une possible coentreprise en Chine pour des véhicules à batteries électriques de nouvelle génération.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.