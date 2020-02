Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les Bourses ont le vent en poupe Cercle Finance • 04/02/2020 à 11:16









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ont le vent en poupe (+1,3% à Londres, +1,2% à Francfort et à Paris), dans le sillage de Wall Street la veille (+0,5% en clôture sur le Dow Jones) ainsi que des places asiatiques ce matin. 'L'appétit pour le risque s'est légèrement amélioré pendant la nuit, sous l'impulsion des mesures de soutien décidées par la Chine et sans doute de l'indice ISM manufacturier meilleur que prévu paru hier aux Etats-Unis', explique Danske Bank. 'S'il est probable que l'on assiste à un nouveau reflux à court terme pour cause d'arrêt de l'activité en Chine, cet indicateur constitue un nouveau signe qu'un petit redressement était en cours avant le début de l'épidémie', souligne la banque danoise. En décembre 2019, par rapport à novembre, les prix à la production industrielle sont restés stables dans la zone euro et dans l'UE, selon Eurostat. En moyenne sur l'année 2019, ils ont augmenté de 0,7% dans la zone euro et de 0,9% dans l'UE. Sur le front des valeurs, BP s'adjuge 4,6% à Londres malgré un profit à coût d'approvisionnement sous-jacent en baisse de 21% en 2019, 'reflétant l'impact d'un environnement plus faible' selon le géant énergétique. Glencore grimpe de 4,2%, suite à la présentation par le groupe minier d'un point sur sa production au cours de l'année écoulée, avec notamment des progressions pour le cobalt (+10%), le charbon (+8%) et le pétrole (+19%). Siemens Gamesa avance de 1,8% l'annonce de pertes par le fabricant d'éoliennes au titre de son premier trimestre 2019-20 s'accompagnant d'un bond de 82% des prises de commandes, portant son carnet à un niveau record.

