Europe : les Bourses ont le vent en poupe

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ont toujours le vent en poupe cet après-midi (+1,5% à Londres, à Francfort et à Paris), dans le sillage des places asiatiques ce matin et alors que se profile une ouverture en progression sensible à Wall Street. 'L'appétit pour le risque s'est légèrement amélioré pendant la nuit, sous l'impulsion des mesures de soutien décidées par la Chine et sans doute de l'indice ISM manufacturier meilleur que prévu paru hier aux Etats-Unis', explique Danske Bank. 'S'il est probable que l'on assiste à un nouveau reflux à court terme pour cause d'arrêt de l'activité en Chine, cet indicateur constitue un nouveau signe qu'un petit redressement était en cours avant le début de l'épidémie', souligne la banque danoise. En décembre 2019, par rapport à novembre, les prix à la production industrielle sont restés stables dans la zone euro et dans l'UE, selon Eurostat. En moyenne sur l'année 2019, ils ont augmenté de 0,7% dans la zone euro et de 0,9% dans l'UE. Sur le front des valeurs à Londres, les opérateurs saluent les résultats annuels du géant énergétique BP (+4,6%), accompagnés d'une hausse de dividende, et le point de la compagnie minière Glencore (+4,2%) sur sa production annuelle. A la Bourse de Milan, ils réagissent aussi favorablement aux résultats 2019 de la banque Intesa Sanpaolo (+3,3%), mais délaissent un relèvement de prévisions 2020 du constructeur automobile du luxe Ferrari (-1,2%). Sur d'autres places du vieux continent, le brasseur Carlsberg (+3%) profite de ses résultats à Copenhague, tandis que SGS lâche 4,8% à Zurich alors que la famille Von Finck a cédé sa participation de 12,7% au capital du groupe de services d'inspection.

