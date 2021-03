Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les Bourses ne savent sur quel pied danser Cercle Finance • 25/03/2021 à 11:54









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des replis limités (-0,3% à Londres et à Paris, -0,1% à Francfort), les opérateurs ne sachant trop sur quel pied danser dans un contexte de grande incertitude sur les perspectives économiques. 'Les choix d'allocation d'actifs seront particulièrement difficiles ces prochaines semaines car les marchés devraient osciller entre plusieurs scénarios économiques', estime-t-on chez Aurel BGC ce matin. 'Avec le début des campagnes de vaccination et la mise en place de plans massifs de soutien/relance, les investisseurs sont passés d'un scénario économique de déflation à celui de la reflation, voire pour les plus extrêmes, à un scénario de surchauffe', souligne-t-il. 'Toutefois, la résurgence de l'épidémie dans le monde et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement pourraient induire un scénario moins favorable sur cette année, avec une révision à la baisse des projections de résultats des entreprises', nuance Aurel BGC. Pour l'heure, on notera que le climat des affaires en France s'améliore nettement en mars, au vu de l'indicateur de l'Insee qui gagne sept points à 97, et se situe au plus haut depuis le début de la crise sanitaire. Dans l'actualité des valeurs, AstraZeneca reste à peu près stable à Londres, bien que son vaccin contre la Covid-19 n'ait atteint qu'un taux d'efficacité de 76% dans le cadre d'essais cliniques de phase III, un niveau inférieur aux 79% précédemment évoqués. Philips gagne plus de 1% à Amsterdam après la conclusion par le groupe de technologies de santé, d'un accord pour la vente de son activité d'appareils ménagers à Hillhouse Capital, pour une valeur d'entreprise d'environ 3,7 milliards d'euros.

