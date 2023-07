Europe: les Bourses ne s'éloignent guère de l'équilibre information fournie par Cercle Finance • 18/07/2023 à 11:37

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes végètent autour de leurs équilibres en fin de matinée ce mardi (+0,1% à Londres, à Francfort et à Paris), dans l'expectative d'une actualité plus chargée cet après-midi aux Etats-Unis.



'La prudence reste de mise dans un contexte de ralentissement de l'économie chinoise et de démarrage de la saison des résultats trimestriels', estime Kiplink, ajoutant que 'l'attention des investisseurs sera attirée par les statistiques américaines'.



L'après-midi verra en effet paraitre les ventes de détail et la production industrielle américaines pour le mois de juin, ainsi que des publications d'entreprises telles que Bank of America, Morgan Stanley et Lockheed Martin.



Les données américaines devraient être scrutées de près à une semaine de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed, de piètres statistiques pouvant renforcer les partisans d'un prochain arrêt des hausses de taux de la banque centrale.



Sur le front des valeurs européennes, Novartis s'adjuge 4% à Zurich, soutenu par un relèvement des objectifs du groupe de santé pour l'ensemble de l'année, à l'occasion de la publication de résultats solides au titre de son deuxième trimestre.



A Paris, Casino dévisse de 13% après l'abandon par 3F Holding de son projet d'offre révisée pour renforcer les fonds propres du distributeur alimentaire, laissant celui du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et de Fimalac seul en lice dans le dossier.