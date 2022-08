Europe: les Bourses ne parviennent pas à se redresser information fournie par Cercle Finance • 24/08/2022 à 11:33

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ne parviennent pas à se redresser (-0,3% à Londres, -0,2% à Francfort, -0,1% à Paris) dans un contexte où le spectre de la récession et le durcissement des politiques monétaires continuent de plomber le moral des investisseurs.



'Les actions ont chuté mardi après des indices PMI pires que prévu aux États-Unis et au Royaume-Uni', note Liberum, rappelant des reculs de 0,6% pour le FTSE 100, de 1% pour le FTSE 250 et de 0,5% pour le Stoxx ex-UK.



'La prudence s'impose alors que se rapproche à grands pas le symposium de Jackson Hole, la grand-messe des banquiers centraux de la planète au cours de laquelle le président de la Fed, Jerome Powell, fera une intervention vendredi après-midi', explique Kiplink.



'Les opérateurs craignent qu'il ne revienne à une position 'faucon' (hawkish), prenant conscience que la Fed pourrait encore relever les taux d'intérêt de 75 points de base en septembre', poursuit la société de gestion.



La normalisation de politique monétaire plus rapide aux Etats-Unis qu'en zone euro se répercute d'ailleurs sur le marché de changes, puisque l'euro est retombé récemment sous la parité avec le billet vert, s'établissant ce mercredi aux environs de 0,995 dollar.



'Il nous semble de plus en plus probable que l'aggravation des difficultés économiques de la zone euro conduira à une période prolongée de faiblesse de l'euro', estimait mardi Capital Economics, pour qui la parité peut devenir la normale pour les deux devises.



Dans l'actualité des valeurs, Richemont gagne près de 3% à Zurich, après l'annonce d'un accord par lequel Farfetch et Symphony Global prendront des participations respectives de 47,5% et 3,2% dans Yoox Net-A-Porter, filiale de la maison de luxe.



Agfa-Gevaert lâche 7% à Bruxelles, le spécialiste des technologies de l'image ayant déclaré s'attendre à ce que ses résultats continuent de souffrir des tensions inflationnistes, à l'occasion d'une publication marquée par une baisse de 20% de son EBITDA trimestriel.