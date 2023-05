Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: les Bourses jouent la prudence information fournie par Cercle Finance • 09/05/2023 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent ce mardi (-0,3% à Londres et à Francfort, -0,8% à Paris), faisant preuve, à l'image de Wall Street lundi, d'une certaine prudence à la veille de la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour avril.



'Il est espéré que l'inflation sous-jacente revienne de 5,6% en mars à 5,5% sur un an alors que le chiffre global pourrait s'être stabilisé autour de 5%. Mais en données mensuelles, ce dernier pourrait avoir augmenté de 0,1% à 0,4%', prévient Kiplink.



'Toute surprise à la hausse de l'inflation renverrait les faucons de la Fed sur le devant de la scène et conduirait à réduire les anticipations accommodantes', souligne la société de gestion dans son point matinal.



Seule donnée notable parue ce matin en Europe, le déficit commercial de la France s'est nettement amélioré au premier trimestre pour s'établir à 29,8 milliards d'euros, essentiellement sous l'effet de la réduction de la facture énergétique.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs réservent des accueils positifs aux publications trimestrielles du spécialiste des dialyses Fresenius MedCare (+1% à Francfort), et bien davantage encore de sa maison-mère Fresenius (+7%).



De même, Amadeus gagne 1% à Madrid, la plateforme de réservations pour les voyages aériens ayant vu son bénéfice ajusté presque tripler au titre de son premier trimestre, soutenu par l'amélioration du trafic aérien à l'échelle mondiale.





