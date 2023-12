Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: les Bourses hésitent à suivre New York information fournie par Cercle Finance • 28/12/2023 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gravitent près de leurs équilibres ce jeudi (-0,1% à Londres, Paris et Francfort), les opérateurs semblant hésiter à suivre la dynamique toujours favorable observée de l'autre côté de l'Atlantique la veille.



'Le marché reste sur une forte tendance haussière depuis la fin du mois d'octobre grâce à un sentiment optimiste', constatait mercredi Vikas Lakhwani, chief revenue officer chez CPT Markets, qui soulignait les sommets atteints par le Nasdaq et le S&P 500.



'Malgré les faibles volumes typiques de la période des fêtes, la performance est restée globalement positive et les anticipations de baisses de taux anticipées en mars pourraient continuer de stimuler le sentiment et les performances du marché', poursuivait-il.



'Si les risques qui pèsent sur les actions américaines en 2024 ont reculé grâce à la baisse de l'inflation, l'incertitude macroéconomique reste élevée et devrait empêcher une reprise vigoureuse en 2024', estime-t-on toutefois chez BNY Mellon IM.



Au chapitre des données macroéconomiques en Europe, on notera seulement que les ventes de détail en Espagne ont augmenté de 0,9% en novembre par rapport au mois précédent, selon des données en volumes et corrigées de variations saisonnières et calendaires.



Dans l'actualité des valeurs, Bayer se montre à peu près stable à Francfort, au lendemain d'une décision de la justice américaine qui a tranché en la faveur du groupe de chimie allemand dans un litige concernant son herbicide Roundup.





