Europe: les Bourses hésitent à suivre New York information fournie par Cercle Finance • 22/12/2022 à 11:25

(CercleFinance.com) - Malgré la bonne orientation de indices actions américains la veille, les Bourses européennes hésitent à aller de l'avant ce jeudi (+0,3% à Londres, -0,1% à Francfort, stabilité à Paris) sur fond d'une révision en baisse du PIB britannique.



Le moral des investisseurs a été soutenu mercredi par les résultats solides de Nike et de FedEx, mais aussi par un indice de confiance du consommateur américain qui a rebondi bien davantage que prévu, à 108,3 contre 101,4 en novembre.



Lynn Franco, la directrice des indicateurs économiques au Conference Board, a attribué ce rebond au reflux des anticipations d'inflation des ménages, revenues selon elle à des plus bas depuis septembre 2021 du fait de la récente baisse des prix de l'essence.



Alors que les marchés européens ont ouvert en hausse, Kiplink estime que 'tout peut encore arriver avec les tempêtes que nous avons connues cette année et le sentiment actuel de survente'. 'Certains analystes voient même un rally de Noël encore possible', poursuit-il.



Les opérateurs ne réagissent pas trop à une révision en légère baisse du PIB britannique : l'ONS indique qu'il s'est contracté de 0,3% au troisième trimestre 2022 en seconde lecture, et non plus de 0,2% comme estimé initialement.



Dans l'actualité des valeurs, BHP se montre stable à Londres, alors que le groupe minier fait part d'un accord pour acquérir d'OZ Minerals Limited à un prix correspondant à une valeur d'entreprise de 9,6 milliards de dollars australiens.