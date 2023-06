Europe: les Bourses hésitent à se redresser information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 11:32

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent assez hésitantes ce mardi (stagnation à Londres et à Paris, -0,1% à Francfort) après une série de séances difficiles, sur fond d'interrogation quant aux perspectives économiques et à leur impact sur les actions.



'Nous continuons de nous attendre à ce que les actifs risqués connaissent des difficultés au cours du second semestre de cette année, alors que les principales économies des marchés développés entrent en récession', prévient Capital Economics.



Néanmoins, le bureau d'analyse londonien prévoit que ces difficultés des actifs risqués soient d'assez courte durée, anticipant ainsi un rétablissement de l'économie mondiale pour l'année prochaine.



'L'enthousiasme suscité par la technologie de l'IA, qui a été un vent arrière pour le marché boursier cette année, fournira un nouveau coup de pouce aux actions américaines en particulier', ajoute-t-il.



Pour l'heure, les places européennes ne profitent guère de signaux positifs en provenance de Chine, avec des propos encourageants de la part de son Premier ministre concernant la santé de la deuxième économie mondiale.



'Li Qiang a déclaré que la croissance économique au deuxième trimestre serait plus élevée que celle du premier trimestre et que Pékin mettrait en oeuvre des politiques plus efficaces pour développer la demande intérieure et ouvrir les marchés', pointe ainsi Kiplink.



Aucune donnée n'était prévue ce mardi en Europe, mais l'après-midi verra paraitre, aux Etats-Unis, les commandes de biens durables, puis les ventes de logements neufs et l'indice de confiance du consommateur du Conference Board.