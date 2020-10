Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les Bourses gagnent du terrain ce vendredi Cercle Finance • 16/10/2020 à 11:37









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain (+0,8% à Londres, +0,5% à Francfort, +1,2% à Paris), dans l'attente de la publication, cet après-midi, des ventes de détail et de la production industrielle aux Etats-Unis pour septembre. 'La semaine se termine par la publication de deux indicateurs économiques américains importants, résumant les risques et l'incertitude actuels sur le scénario conjoncturel', juge Aurel BGC, alors que 'les revenus des ménages commencent à être affectés par la crise'. Si 'le soutien des mesures budgétaires exceptionnelles s'atténue', il pointe que 'les ménages disposent encore d'une épargne importante et profitent du bas niveau des taux d'intérêt', aussi estime-t-il que 'la consommation devrait être restée solide en septembre'. En attendant, on notera que dans la zone euro, le taux d'inflation annuel a été confirmé à -0,3% pour septembre, et que l'excédent commercial s'est accru à +21,9 milliards d'euros en août, contre 19,3 milliards le mois précédent. Sur le front des valeurs, ThyssenKrupp s'envole de 16% à Francfort alors que Liberty Steel devrait faire une offre ce jour pour le rachat de son activité acier, selon Der Spiegel. Cette activité pourrait également intéresser l'indien Tata et le suédois SSAB. Daimler s'adjuge 5%, le constructeur automobile allemand ayant connu une reprise du marché plus rapide que prévu et enregistré des résultats finalement nettement au-dessus des attentes du marché pour le troisième trimestre. A Paris, LVMH caracole en tête du CAC40 avec un gain de plus de 6%, au lendemain de la publication par le géant du luxe de revenus du troisième trimestre en baisse de 7%, alors que les prévisions tablaient sur une chute de 9%.

