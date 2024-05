Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: les Bourses font toujours du surplace information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes continuent de faire globalement du surplace ce mardi (+0,1% à Londres, -0,2% à Francfort, -0,1% à Paris), les opérateurs hésitant à prendre position à l'approche de la parution de plusieurs données majeures.



Avant les prix à la consommation mercredi, ils prendront connaissance des prix à la production aux Etats-Unis pour le mois d'avril, des chiffres plus faibles que prévu pouvant encourager la Fed à assouplir sa politique monétaire.



Dans ce contexte, ils seront aussi attentifs aux propos du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, qui s'exprimera cet après-midi à Amsterdam à l'occasion d'une conférence organisée par l'association des banques étrangères aux Pays-Bas.



La politique monétaire de la BCE figure elle aussi au centre des préoccupations, même si selon Commerzbank, 'il ne fait guère de doute qu'elle réduira ses taux directeurs pour la première fois début juin'.



'Cela soulève la question de savoir combien de baisses de taux suivront et à quels niveaux ils finiront à long terme', juge toutefois la banque allemande, pour qui la BCE ne pourra guère abaisser son taux de dépôt en dessous de 3%.



En attendant, on notera que l'indice ZEW du sentiment économique allemand a de nouveau progressé en mai, gagnant 4,2 points pour s'établir à +47,1, 'soutenu par une meilleure évaluation de la zone euro et de la Chine en tant que marché d'exportation clé'.



Dans l'actualité des valeurs, Alcon bondit de 9% à Zurich au lendemain de la publication par le laboratoire d'ophtalmologie de résultats solides au titre des trois premiers mois de 2024, sur 'des ventes robustes en lentilles de contact et en santé oculaire'.



Parmi les autres publications trimestrielles du jour, les investisseurs accueillent favorablement celles de Veolia (+2% à Paris) et de Vodafone (+2% à Londres), mais moins clairement celle de Bayer (+1% à Francfort).





