Europe: les Bourses font grises mines avant l'emploi US

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font grises mines (-0,9% à Londres, -0,8% à Francfort, -1,1% à Paris), une certaine prudence prenant le dessus à l'approche de la publication du rapport mensuel du Département du Travail américain.



'Les investisseurs craignent que leur anticipation de baisses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale soit trop optimisme', souligne Kiplink, prévenant que ce rapport attendu en début d'après-midi 'pourrait être décisif pour les prochaines décisions de la Fed'.



'Des chiffres trop forts ne seraient pas bons pour les marchés actions, qui alors, s'aligneraient sur les prévisions de baisses de taux à partir du second semestre seulement', précise la société de gestion.



A titre indicatif, Jefferies anticipe par exemple la création de 185.000 nouveaux postes non agricoles le mois dernier (après 199.000 en novembre), ainsi qu'une remontée du taux de chômage de 0,1 point à 3,8%.



En attendant ce rendez-vous, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé ce matin à 2,9% en décembre 2023, marquant donc une nette accélération après 2,4% en novembre, selon une estimation rapide d'Eurostat.



'Ce bond était largement anticipé et entièrement dû à une hausse de l'inflation de l'énergie induite par des effets de base, de sorte qu'il ne modifiera pas l'opinion des décideurs de la BCE sur les perspectives de la politique monétaire', tempère Capital Economics.



Sur le front des valeurs, on notera la chute des valeurs des spiritueux comme Diageo (-2%) à Londres, Pernod Ricard (-5%) et surtout Rémy Cointreau (-11%) à Paris, après le lancement par la Chine d'une enquête sur les importations de boissons alcoolisées.





