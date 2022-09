Europe: les Bourses font grise mine dans l'attente de la BCE information fournie par Cercle Finance • 05/09/2022 à 11:55

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament dans la déprime (-0,8% à Londres, -2,5% à Francfort, -1,8% à Paris) une semaine qui sera dominée par la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE, ce jeudi, et une très probable hausse de ses taux directeurs.



'Nous nous attendons à ce qu'il accélère le rythme du resserrement avec une hausse de 75 points de base', pronostique Capital Economics, ajoutant attendre 'd'autres hausses plus importantes que d'habitude en octobre et décembre, même en cas de récession'.



S'il voit un 'risque important à la hausse pour les écarts des obligations périphériques', le bureau d'analyse économique londonien considère que 'de nouvelles séries d'achats d'actifs semblent plus probables que la réduction du bilan de la BCE'.



Cette perspective de tour de vis se profile alors même que l'économie de la zone euro donne des signes de faiblesse : en repli de 49,9 en juillet à 48,9 en août, l'indice PMI S&P Global composite signale une nouvelle contraction de l'activité globale, et à un rythme accentué.



'L'inflation galopante et le manque croissant de visibilité économique ont incité les entreprises comme les ménages à réduire leurs dépenses', explique S&P Global, qui voit un risque accru de recul du PIB de la région au troisième trimestre.



De même, l'indice PMI composite du Royaume Uni est revenu à 49,6 le mois dernier, contre 52,1 en juillet : le secteur privé britannique a ainsi subi en août sa première contraction en un an et demi, lourdement pénalisé par les tensions inflationnistes.



Les opérateurs doivent encore prendre connaissance, dans les jours à venir, des indices PMI et ISM des services aux Etats-Unis, des derniers chiffres de la croissance en zone euro, ainsi que de la production industrielle en Allemagne et en France.



Dans l'actualité des valeurs, Philips gagne plus de 1% à Amsterdam, aidé par des propos d'UBS qui relève sa recommandation de 'vente' à 'neutre' et son objectif de cours de 16 à 16,4 euros, sur l'action du groupe de technologies médicales.