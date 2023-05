Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: les bourses européennes se drapent de vert information fournie par Cercle Finance • 18/05/2023 à 12:10









(CercleFinance.com) - Les bourses européennes sont orientées à la hausse ce matin, Francfort (+1,5%) devançant Paris (+0,9%) et Londres (+0,6%) en cette journée qui s'annonce relativement calme, jeudi de l'Ascension oblige.



Aucune publication statistique n'est en effet au programme en Europe. Par conséquent, l'attention des quelques investisseurs présents devrait logiquement se porter vers les Etats-Unis, où sont notamment attendus les résultats trimestriels du numéro un mondial de la distribution Walmart.



Sur le front des statistiques, diverses publications sont aussi prévues outre-Atlantique, comme l'indice d'activité Philly Fed et les indicateurs avancés du Conference Board.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Nokia annonce avoir mené à bien, en tant que partenaire stratégique, un programme de consolidation du réseau de l'opérateur télécoms indonésien Indosat, garantissant une expérience supérieure à sa base croissante d'abonnés.



Burberry publie au titre de son exercice 2022-23 un BPA ajusté en hausse de 16% à taux de changes constants, à 122,5 pence, ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté en progression de 8% à 634 millions de livres sterling, soit une marge améliorée de 0,6 point à 20,5%.



easyJet annonce une perte avant impôts de 415 millions de livres sterling pour son premier semestre comptable, en baisse par rapport à celle de 557 millions un an auparavant, mais conforme aux attentes.



Enfin, Milan Nedeljković, membre du conseil d'administration de BMW AG, a annoncé aujourd'hui que les véhicules de la NEUE KLASSE seraient produits en Chine, à Shenyang, par BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA) à compter de 2026.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.