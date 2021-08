Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les Bourses entament la semaine prudemment information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 11:22









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine avec un biais légèrement négatif (-0,2% à Londres, -0,1% à Francfort, stabilité à Paris), alors que la question de la pandémie de Covid-19 demeure au coeur des préoccupations. 'En Allemagne, en France et en Italie, le nombre de cas continue d'augmenter. Rome exige que les enseignants aient un pass sanitaire sous peine de suspension, renforçant ainsi la pression pour se faire vacciner', souligne ainsi Commerzbank. Seule donnée parue ce matin, l'Allemagne a généré un excédent commercial de 13,6 milliards d'euros en juin, contre 12,8 milliards le mois précédent, avec une croissance des exportations (+1,3%) plus sensible que celle des importations (+0,6%). Dans les prochains jours, les opérateurs prendront aussi connaissance de l'indice ZEW en Allemagne, de la production industrielle dans la zone euro, du taux de chômage en France, de la croissance au Royaume Uni et de l'inflation aux Etats-Unis. Dans l'actualité des valeurs, Roche gagne 1% à Zurich, alors que son traitement basé sur son anticorps Polivy a atteint le critère d'évaluation principal d'une étude de phase III consacrée aux patients atteints d'un lymphome. Renault recule de près de 2% à Paris, malgré la signature d'un protocole d'accord avec le constructeur automobile chinois Geely visant à établir de 'nouvelles formes' de partenariats, initialement en Chine et en Corée du Sud.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.