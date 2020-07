Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les Bourses entament la semaine en ordre dispersé Cercle Finance • 20/07/2020 à 11:32









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (-0,3% à Londres, +0,5% à Francfort, +0,1% à Paris), alors que l'hypothèse d'une seconde vague de pandémie de coronavirus et la question du plan de relance européen préoccupent les investisseurs. 'En Espagne, les mesures de confinement ont de nouveau été imposées dans certaines régions', souligne Commerzbank, qui pointe aussi les difficultés que connaissent les discussions sur le plan de relance de l'UE, qui doivent se poursuivre ce jour. Le calendrier des statistiques s'annonce maigre sur les prochains jours, avec toutefois les indicateurs avancés du Conference Board pour juin prévus jeudi, puis les estimations flash des indices PMI attendus le lendemain. La saison des résultats va poursuivre sa montée en puissance cette semaine, avec par exemple ceux d'IBM, Coca-Cola, Microsoft, AT&T, Intel et Verizon aux Etats-Unis, ou encore Unilever, Repsol et STMicro de ce côté de l'Atlantique. Pour l'heure, Philips s'adjuge plus de 4% à Amsterdam, après la présentation par le groupe de technologies pour la santé d'un profit opérationnel en baisse de 35% au titre du deuxième trimestre, mais accompagné de propos confiants pour le second semestre. GrandVision lâche par contre 6% alors que le géant de l'optique EssilorLuxottica a intenté une action en justice en vue d'obtenir des informations de sa part sur la marche de ses affaires pendant la crise du Covid-19. Julius Baer recule de 3% à Zurich, la banque privée ayant pourtant annoncé un bénéfice record pour le premier semestre, grâce à des commissions de courtage plus élevées suite à une forte augmentation des volumes de transactions.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.