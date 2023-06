Europe: les Bourses entament la semaine dans le rouge information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 11:14

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament dans le rouge (-0,4% à Londres, -0,6% à Francfort et à Paris) une semaine qui s'annonce moins chargée que la précédente, aucune donnée majeure n'étant prévue ce lundi des deux côtés de l'Atlantique.



Néanmoins, après la Fed et la BCE la semaine passée, ce sera au tour de la Banque d'Angleterre de réunir son comité de politique monétaire (MPC), ses conclusions étant attendues comme d'habitude jeudi en milieu de journée.



A ce sujet, Barclays déclare anticiper une nouvelle hausse de taux directeur de 25 points de base, malgré la publication -mercredi prochain- d'un taux d'inflation au Royaume-Uni qu'il attend en baisse en données sous-jacentes au titre du mois de mai.



'Nous révisons à la hausse nos prévisions de croissance à court terme et d'inflation sous-jacente, ce qui nous amène à attendre deux hausses supplémentaires de 25 pb du MPC en septembre et novembre', ajoute l'établissement britannique.



Les jours à venir verront aussi la publication des chiffres de la construction résidentielle et des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de mai aux Etats-Unis, ainsi que les indices PMI en estimation rapide pour juin.



Dans l'actualité des valeurs, on notera le décrochage de Sartorius (-16% à Francfort), ainsi que de sa filiale française (-12% à Paris), dans un sillage d'un abaissement d'objectifs par le fournisseur allemand d'équipements et services à l'industrie pharmaceutique.



Les valeurs aéronautiques parisiennes parviennent à se hisser dans le vert, à l'image d'Airbus et de Safran (+1% chacun), le secteur se trouvant sous les feux de la rampe alors que s'ouvre ce lundi le salon aéronautique du Bourget.