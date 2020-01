Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les Bourses entament 2020 dans la bonne humeur Cercle Finance • 02/01/2020 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent cette nouvelle année dans la bonne humeur (+1% à Londres, +0,8% à Francfort, +1,3% à Paris), malgré des indices PMI manufacturiers plutôt de nature à inquiéter pour la conjoncture sur le vieux continent. Après avoir atteint un plus haut de trois mois en novembre, l'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est replié de 46,9 à 46,3 en décembre, un niveau légèrement supérieur à sa dernière estimation flash (45,9). 'Maintenir une croissance économique malgré la sévérité de la contraction dans le secteur manufacturier représente par conséquent un défi majeur pour la zone euro à l'aube de la nouvelle année', commente Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. 'Les marchés d'actions restent bien orientés, toujours soutenus par les espoirs d'accalmie sur le front des tensions commerciales et alors que bon nombre d'investisseurs misent sur la poursuite cette année des facteurs à l'origine des bonnes performances', note Kiplink. Ce dernier cite ainsi l'assouplissement monétaire conduit par les banques centrales, la détente des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ou encore le Brexit qui rentre dans une phase offrant davantage de visibilité. 'A ce stade, tout milite pour une année favorable aux actions sans pour autant espérer réitérer le score de 2019 mais dans un environnement où la croissance mondiale pourrait compter sur une petite accélération', juge le bureau d'analyse. Du côté des valeurs, le fabricant de senseurs ams indique détenir 59,9% du capital d'Osram (-0,1% à Francfort) à l'issue de son OPA sur les actions du groupe allemand de solutions d'éclairage à 4,6 milliards d'euros. Ahold Delhaize reste stable à Amsterdam alors que le distributeur alimentaire annonce démarrer son programme de rachats d'actions pour un milliard d'euros annoncé le 4 décembre, programme devant s'achever avant fin 2020. A Paris, Peugeot (+2,5%) et Renault (+1,6%) ont le vent en poupe après l'annonce par le CCFA d'un bond de 27,7% des immatriculations de voitures particulières neuves en France au mois de décembre, permettant une hausse de 1,9% sur l'ensemble de 2019.

