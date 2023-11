Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: les Bourses en ordre dispersé information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 11:48









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent partagées (-0,4% à Londres, -0,2% à Paris mais +0,5% à Francfort), au lendemain de la rencontre entre les présidents américain et chinois en Californie, avant le sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique.



'Les pourparlers ont abouti à des accords sur la réouverture des communications militaires et la répression de la fabrication de fentanyl en Chine', pointe Deutsche Bank, prévenant toutefois que 'les tensions planeront probablement pendant de très nombreuses années'.



'Toujours aux États-Unis, le Sénat s'est joint à la Chambre des représentants pour adopter le projet de loi visant à éviter le shutdown cette semaine. Ce financement à court terme repousse le problème jusqu'en janvier', ajoute la banque allemande.



Aucune donnée n'était attendue ce matin en Europe, mais l'après-midi verra paraitre, aux Etats-Unis, les prix à l'importation et la production industrielle pour le mois d'octobre, ainsi que l'indice d'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie.



Dans l'actualité des valeurs, Siemens s'adjuge près de 6% à Francfort, salué pour la présentation par le groupe industriel de bénéfices et de commandes record pour son exercice 2022-23, lui permettant d'augmenter nettement son dividende.



Aegon gagne plus de 2% à Amsterdam, après que la compagnie d'assurances a revu à la hausse sa prévision en matière de génération de capital pour 2023, à l'occasion de son point d'activité au titre du troisième trimestre.



En revanche, Burberry dévisse de 8% à Londres après ses résultats de premier semestre 2023-24, assortis d'un avertissement sur ses résultats annuels en raison d'un ralentissement de la demande mondiale de produits de luxe.





