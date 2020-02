Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les Bourses dévissent avec le spectre d'une pandémie Cercle Finance • 24/02/2020 à 11:12









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes dévissent ce lundi matin (-3,2% à Londres, -3,6% à Paris et à Francfort), alors que le scénario d'une pandémie gagne en probabilité au vue des dernières nouvelles sur le front du coronavirus. 'S'il semble y avoir un très léger redressement de l'activité, l'économie (chinoise) fonctionne encore bien en dessous de la normale. En même temps, le virus s'étend de plus en plus à certains pays européens, en particulier l'Italie', souligne Commerzbank. Cependant, 'l'économie allemande ne parait pas affectée par les développements autour du coronavirus', d'après l'Ifo dont l'indice du climat des affaires allemands est passé de 96 en janvier à 96,1 ce mois-ci, alors que le consensus l'attendait vers 95. Aucune autre donnée n'est prévue ce lundi, mais la semaine verra notamment paraitre les indices du sentiment économique dans la zone euro et une nouvelle estimation de la croissance du PIB américain. Dans l'actualité des valeurs, doivent paraitre dans les prochains jours les résultats annuels de groupes comme Solvay, Danone, AB InBev, Bayer, Safran, ENI et BASF en Europe, ainsi que Home Depot aux Etats-Unis. Pour l'heure, l'angoisse liée au coronavirus pèse lourdement sur les valeurs italiennes comme UniCredit (-3,4% à Milan), même si la banque a confirmé que son directeur général Jean-Pierre Mustier restera à sa tête, démentant des rumeurs de départ pour HSBC. Richemont chute de 5% à Zurich sur fond de propos défavorables de Credit Suisse, qui réitère son opinion 'sous-performance' et réduit son objectif de cours de 71 à 69 francs suisses sur le titre de la maison de luxe.

