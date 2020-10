Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les Bourses dévissent avec la crise sanitaire Cercle Finance • 28/10/2020 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes dévissent ce mercredi (-1,8% à Londres, -3,2% à Francfort, -2,9% à Paris), la perspective grandissante d'un retour à des confinements généraux sur le vieux continent semant l'angoisse chez les investisseurs. 'En France, il pourrait y avoir un nouveau confinement d'un mois commençant à partir de ce jeudi à minuit, bien qu'il puisse être plus flexible que celui du printemps', souligne Deutsche Bank, ajoutant que l'Allemagne pourrait aussi durcir ses restrictions. 'Dans l'Union européenne, le nombre de nouvelles infections augmente sans relâche et le fardeau sur les systèmes de santé s'alourdit significativement', explique Commerzbank, qui pointe déjà une plus grande prudence de la population allemande. Seule donnée publiée ce matin en Europe, la confiance des ménages dans la situation économique en France baisse légèrement au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee, qui perd un point à 94 en octobre et retrouve son niveau de juillet et août. Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs saluent les résultats de Carlsberg (+2% sur l'OMX) et Deutsche Bank (+2% à Francfort), mais sanctionnent ceux de Heineken (-3% à Amsterdam), Puma (-3% à Francfort), BASF (-4%) et Beiersdorf (-6%).

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.