Europe : les Bourses dévissent à la suite du Nasdaq

(CercleFinance.com) - Malgré un indice ZEW de bonne facture, les Bourses européennes dévissent ce mardi (-2,1% à Londres et à Francfort, -1,9% à Paris), dans le sillage d'un décrochage de 2,5% du Nasdaq la veille à New York sur fond de craintes de tensions inflationnistes aux Etats-Unis. 'La hausse de l'indice des prix à la consommation devrait atteindre un pic de 3,6% d'une année à l'autre en avril, gagnant ainsi de l'ampleur après le bond de 2,6% enregistré en mars', prévenait Wells Fargo dans la perspective de cette publication prévue mercredi. Sans effets sur la tendance ce matin en Europe, l'indice ZEW du moral des investisseurs et analystes allemands est remonté de 13,7 points en mai, à +84,4 points, son niveau le plus élevé depuis février 2000. 'Le ralentissement de la troisième vague de Covid-19 a rendu les experts financiers encore plus optimistes', réagit Achim Wambach, le président de l'institut, qui pointe aussi l'amélioration de l'indice évaluant la situation actuelle, de 8,7 points à -40,1. Sur le front des valeurs, ThyssenKrupp lâche 6% à Francfort, après la publication par le conglomérat industriel d'un BPA en deçà du consensus au titre de son deuxième trimestre comptable, malgré un EBIT ajusté en forte progression. Toujours à Francfort, les opérateurs délaissent les publications trimestrielles du groupe de sels et engrais K+S (-2%) et dans une moindre mesure du groupe énergétique E.ON (stable), alors qu'ils saluent celle de l'opérateur aéroportuaire Fraport (+2%). A Bruxelles, KBC gagne plus de 3% après la publication d'un bénéfice net de 557 millions d'euros au titre du premier trimestre 2021, impliquant un BPA qui dépasse sensiblement l'estimation moyenne des analystes.

