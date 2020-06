Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les Bourses demeurent optimistes Cercle Finance • 02/06/2020 à 11:34









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains vigoureux (+3,3% à Francfort qui était fermée la veille, +1,8% à Paris, +0,7% à Londres), en cette séance dépourvue de statistique majeure des deux côtés de l'Atlantique. 'Les PMI manufacturiers étaient encore très bas au mois de mai, partout sauf en Chine. Mais les marchés actions restent insensibles, soutenus par les injections des banques centrales et le sentiment que le 'pire' pourrait être passé', souligne Aurel BGC. 'Toutefois, face à l'accumulation de risques, il est difficile de ne pas anticiper une correction à court terme', prévient le bureau d'études, pour qui cette semaine 's'annonce à haut risque' avec notamment l'emploi aux Etats-Unis et la réunion de la BCE. Du côté des valeurs, Tesco recule de 1,7% à Londres, le directeur financier Alan Stewart ayant décidé de quitter le distributeur alimentaire le 30 avril 2021, après avoir 'joué un rôle crucial dans son redressement' selon le groupe. Volkswagen grimpe de 5,7% à Francfort alors que le constructeur automobile a finalisé son investissement de 2,6 milliards de dollars dans Argo AI, dans le cadre de son accord avec Ford pour partager les coûts de développement de sa technologie de conduite autonome. Siemens Gamesa gagne 1,2% à Madrid, le groupe ayant reçu d'EDF Renouvelable, Enbridge et wpd, une commande ferme pour la fourniture de turbines éoliennes et un contrat de maintenance de 15 ans pour le parc éolien offshore de Fécamp.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.