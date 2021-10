Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les bourses de retour vers leur point d'équilibre information fournie par Cercle Finance • 04/10/2021 à 11:27









(CercleFinance.com) - Après avoir cédé du terrain ce matin, les bourses européennes évoluent désormais a proximité de leur point d'équilibre, Francfort cédant 0,1% comme Paris, alors que Londres grappille 0,1%, alors que les incertitudes autour de la croissance mondiale inquiètent toujours les investisseurs. Les signes de ralentissement de la reprise économique couplés aux politiques à venir moins conciliantes des banques centrales pèsent sur les cours, tout comme la récente flambée des prix de l'énergie. Par ailleurs, le dossier Evergrande -du nom de ce géant chinois surendetté de l'immobilier dont la situation financière inquiète les marchés depuis une dizaine de jours- s'est réinvité dans l'actualité: la cotation du titre a été suspendue lundi à la Bourse de Hong Kong alors que le groupe s'apprêterait à céder 51% de sa filiale de gestion locative, Evergrande Property Services, afin de lever de l'argent frais. Toutefois, les tensions autour de la Chine pourrait s'apaiser temporairement cette semaine, alors que l'Empire du Milieu attaque sa semaine d'or, semaine traditionnelle de congés, jusqu'au 7 octobre. En Europe, la semaine sera marquée par la parution des derniers indices PMI du secteur des services, demain, puis par les chiffres des commandes industrielles en Allemagne, prévues jeudi. Du côté des valeurs européennes, AstraZeneca a annoncé ce matin que la Food and Drug Administration (FDA) avait accordé le statut d''avancée thérapeutique' ('breakthrough therapy') au médicament Enhertu pour le traitement du cancer du sein. Ryanair confirme la reprise du trafic aérien avec 10,6 millions de passagers en septembre 2021 soit plus du double qu'en septembre 2020 (5,2 millions de passagers). Daimler annonce la mise en service de plusieurs eActros chez ses premiers clients en Allemagne et aux Pays-Bas. La production en série de ce camion électrique débutera le 7 octobre. Enfin, TotalEnergies, qui détient une participation de 20 % dans AGEL, ajoute aujourd'hui une capacité nette d'environ 1,4 GWc de projets en opération et en construction à son portefeuille renouvelable.

