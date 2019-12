Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les Bourses dans le vert après les PMI des services Cercle Finance • 04/12/2019 à 10:51









(CercleFinance.com) - Les principales places de marché européennes s'affichent dans le vert ce matin, après la publication de plusieurs indices PMI concernant l'activité des services. Ainsi, le DAX, le CAC 40 et le FTSE 100 avancent respectivement de +1,3%, +1,2% et +0,4%. Rappelons que Donald Trump a provoqué hier un nouvel accès de nervosité sur les marchés hier en se déclarant 'à l'aise avec l'idée d'attendre après l'élection présidentielle' pour parvenir à un accord commercial avec la Chine. 'Cela montre toute la frustration du côté américain face aux peu de concessions que les Chinois sont prêts à faire en échange d'une annulation des majorations de droits de douane prévues par Washington', estime un analyste. Du côté des statistiques, l'indice IHS Markit de l'activité de services en France s'établit à 52,2 en novembre, en légère baisse par rapport à octobre (52,9). Il signale ainsi une hausse hausse modérée de l'activité dans le secteur des services français ainsi qu'un léger ralentissement de la croissance en novembre. Se redressant légèrement par rapport à son estimation flash (50,3), mais stable par rapport à octobre, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans l'Eurozone s'affiche pour sa part à 50,6 en novembre. Il continue ainsi de signaler une croissance marginale du secteur privé de la zone euro, l'une des plus faibles depuis six ans et demi. Par ailleurs, l'indice final de l'activité de services dans la zone euro s'affiche à 51,9, en hausse par rapport à l'estimation flash (51,5) mais en baisse par rapport à octobre (52,2). Enfin, l'activité du secteur des services du Royaume Uni s'est contractée le mois dernier, au vu de l'indice PMI d'IHS Markit et du CIPS qui est passé de 50 en octobre à 49,3 en novembre. L'indice final est néanmoins supérieur à son estimation flash. Celle-ci s'élevait à 48,6.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.