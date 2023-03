Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: les Bourses continuent sur leur lancée favorable information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 11:43









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes continuent sur leur lancée de la veille (+0,6% à Londres, +1% à Francfort et à Paris), et ce malgré la parution, en cours de matinée, d'indices ESI légèrement orientés à la baisse pour le mois qui s'achève.



En effet, l'indicateur du sentiment économique (ESI) a légèrement baissé tant dans l'Union Européenne (-0,3 point à 97,4) que dans la zone euro (-0,3 point à 99,3), selon les résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.



'L'indicateur d'incertitude économique (EUI) a encore reculé en mars (-1,1 point à 22,2), tiré par une moindre incertitude dans tous les secteurs d'activité interrogés, seule l'incertitude des ménages ayant augmenté à nouveau', pointe néanmoins Bruxelles.



En début d'après-midi, les opérateurs devraient encore se montrer attentifs à une estimation préliminaire de l'inflation en Allemagne pour mars, puis à la troisième estimation de la croissance du PIB américain pour le quatrième trimestre 2022.



Sur le front des valeurs, H&M s'envole de 14% sur l'OMX, sur une hausse plus marquée que prévu de son bénéfice sur son premier trimestre comptable, la chaine de vêtements suédoise ayant notamment tiré parti de ses réductions de coûts.



Dufry gagne plus de 1% à Zurich, sur fond d'un relèvement par S&P de sa note de crédit à 'BB-' avec une surveillance 'positive', à la suite des résultats 2022 du distributeur en zones de transit et de son rapprochement avec Autogrill.





