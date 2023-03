Europe: les Bourses continuent sur leur lancée information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 12:00

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes continuent sur leur lancée de la veille (+1,4% à Londres, +1,8% à Paris et à Francfort), toujours encouragées par l'action concertée annoncée par les banques centrales pour saturer le système financier en liquidités.



Pour rappel, cette action de la Banque d'Angleterre, la Banque du Canada, la BCE, la Banque du Japon, la Banque nationale suisse et la Réserve fédérale a pour but d'améliorer l'approvisionnement en dollars par des accords de 'swap'.



'Les tensions financières pourraient tempérer la demande et faire une partie du travail qui, autrement, aurait été réalisé par une politique monétaire restrictive', indiquait par ailleurs Christine Lagarde, laissant ainsi miroiter une fin prochaine des hausses de taux.



'Les événements des dix derniers jours signifient que les pays développés connaîtront une croissance plus faible et potentiellement une inflation plus modérée', prédisait Elisa Belgacem, responsable de recherche chez Generali Insurance AM.



L'attention restera concentrée sur les banques centrales cette semaine, avec en particulier la réunion du FOMC, pour laquelle 73% des investisseurs tablent sur un relèvement de taux limité de 0,25 point de pourcentage, selon le baromètre 'FedWatch' de CME Group.



Dans ce contexte, les marchés restent de marbre face à l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne qui rechute à 13 pour le mois en cours et interrompt ainsi une série de cinq mois consécutifs de remontée.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs accueillent favorablement les résultats annuels publiés par le groupe énergétique RWE (-2% à Francfort), à l'inverse de ceux de la chaine de bricolage Kingfisher (-1% à Londres), accompagnés de perspectives mitigées.