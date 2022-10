Europe: les bourses consolident après le rebond de la veille information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 11:36

(CercleFinance.com) - Après leur envol de la veille (+4.2% à Paris, +3.7% à Francfort et 2.7% à Londres), les principales places boursières européennes sont en recul ce matin : Francfort et Paris reculent de 0,7%, devançant Londres (-1,1%).



Outre les prises de bénéfices, les investisseurs ont du composer avec la la publication de l'indice PMI Composite final de la zone euro. Celui-ci affiche un troisième repli mensuel consécutif, l'indice passant de 49,8 (août) à 48,8 (septembre), et atteint son plus bas depuis 19 mois.



Les investisseurs ont aussi pu prendre connaissance d'un nouveau recul de l'excédent commercial en Allemagne, celui-ci passant de 3,4 MdsE en juillet à 1,2 MdE en août, selon les données ajustées de variations saisonnières et calendaires de Destatis.



L'office fédéral des statistiques explique que ce tassement par rapport à juillet traduit une augmentation de 3,4% des importations à 131,9 milliards d'euros, augmentation surpassant donc la croissance de 1,6% des exportations à 133,1 milliards.



Cet après-midi, les opérateurs seront attentifs à plusieurs données statistiques aux Etats-Unis, comme les résultats de l'enquête ADP pour le secteur privé de septembre, la balance commerciale d'août ou encore les derniers indices PMI composite et ISM non-manufacturier.



Dans l'actualité des sociétés, Holcim annonce avoir finalisé l'acquisition d'Izolbet, acteur du marché des solutions de construction spécialisées en Pologne, qui a enregistré une croissance à deux chiffres de ses ventes et de son EBITDA au cours des trois dernières années.



Tesco présente un chiffre d'affaires de 32,5 milliards de livres sterling en hausse de 6,7 % au premier semestre. Le résultat opérationnel ajusté est de 1,315 Mds£, en baisse de 9,8 %. Le BPA dilué ajusté est à 10,67p (+4,9%).



ABB annonce avoir signé un accord de partenariat de distribution avec Insta Automation Oy, spécialiste des solutions d'automatisation et de numérisation industrielles, afin de développer son activité de systèmes de contrôle en Finlande.



Enfin, Nokia a annoncé aujourd'hui l'amélioration de sa gamme d'équipements renforcés destinés à être utilisés dans des environnements dangereux, inflammables, explosifs et poussiéreux. La société finlandaise lance ainsi des versions améliorées de son routeur de terrain Nokia Industrial 5G et du smartphone Nokia XR20.