Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Europe: les Bourses chutent malgré la croissance britannique information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 11:52

(CercleFinance.com) - Les places européennes chutent lourdement ce jeudi (-2,6% à Londres et à Paris, -2,5% à Francfort), et ce malgré l'annonce ce matin d'une croissance résiliente de 0,8% du PIB britannique au premier trimestre 2022 en rythme séquentiel.



'Il semble maintenant probable que le PIB se contracte au deuxième trimestre, et avec le plein impact de la crise du coût de la vie devant encore se faire sentir, le risque d'une récession s'est tout simplement accru', prévient Capital Economics.



'Malgré cela, avec les pressions de prix qui se renforcent encore, la Banque d'Angleterre peut ne pas avoir d'autre choix que d'ajouter aux malheurs des ménages en relevant davantage ses taux d'intérêt', poursuit le bureau d'analyse économique.



Le moral des opérateurs en Europe pâtit de l'orientation négatives des marchés américains la veille au soir, au terme d'une séance marquée par l'annonce d'un ralentissement moins marqué que prévu de l'inflation aux Etats-Unis le mois dernier.



'L'inflation va sans doute continuer de décélérer, mais à un rythme moins soutenu que celui souhaité par la Fed', relevaient jeudi les analystes de Commerzbank. 'La Réserve fédérale reste donc sous pression pour agir', ajoutaient-ils.



Ces chiffres ont donc semblé renforcer les anticipations de relèvements de taux directeurs par la Réserve fédérale dans les mois à venir, un durcissement monétaire auquel la Banque Centrale Européenne pourrait être amenée à emboiter le pas.



Sur le front des valeurs, l'actualité demeure largement rythmée par la saison des résultats trimestriels, avec des accueils favorables pour Telefonica (+3%) et BT Group (+1%), mais non pour Veolia (-4%), Merck KGaA (-4%) et Siemens (-7%).