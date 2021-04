Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les Bourses bien orientées Cercle Finance • 22/04/2021 à 11:43









(CercleFinance.com) - Le vert est de mise, ce matin, sur les principales places boursières européennes. En progression de 0.9%, Paris tient les 6300 pts en ligne de mire et emmène Francfort (+0.5%) et Londres (+0.2%) dans son sillage. Cette ' journée de la terre ' du 22 avril devrait être marquée par le Conseil des Gouverneurs de la BCE qui s'achève aujourd'hui. Sauf coup de théâtre, Philip Lane, chef économiste de la BCEn devrait maintenir les taux directeurs inchangés et annoncer la poursuite des achats d'actifs au rythme actuel. Même si le statu quo est attendu, les investisseurs prêteront tout de même une oreille attentive à la conférence de presse de Christine Lagarde, programmée à 14h30. ' Le sentiment général est que, sous l'effet de la reconduite ou de l'augmentation des mesures sanitaires destinées à freiner l'épidémie dans plusieurs pays de la zone euro, la reprise interviendra plus tard qu'initialement attendu, mais qu'elle n'est pas remise en cause ', estiment les analystes d'Aurel BCG. Côté statistiques, les traditionnels chiffres hebdomadaires du chômage aux Etats-Unis sont attendus en début d'après-midi, tout comme les chiffres de ventes des logements anciens dans le pays de l'Oncle Sam. Les acteurs du marché pourront aussi surfer sur l'avalanche de résultats trimestriels qui vont ponctuer la fin de semaine. A ce titre, Credit Suisse a annoncé aujourd'hui une perte de 252 millions de francs suisses au cours des trois premiers mois de l'année, loin du bénéfice de 1,3 milliard de francs dégagé l'an dernier. Nestlé a fait état d'une croissance organique largement supérieure aux attentes pour le premier trimestre, une performance qui permettait au titre du géant agroalimentaire suisse de grimper de plus de 3% ce matin à la Bourse de Zurich. Le CA organique grimpe ainsi de 7.7%, loin du consensus qui visait seulement 3,3%. De son côté, SAP annonce aussi un début d'année 'extraordinaire', grâce notamment à ses prises de commandes dans le 'cloud', qui n'avaient jamais été aussi dynamiques depuis cinq ans. Le résultat opérationnel du groupe allemand, premier éditeur européen de logiciels, a progressé de 17% au 1er trimestre pour atteindre 1.74 milliard d'euros. Dans l'Hexagone, Renault dévoile un CA du Groupe de 10 015 ME (-1,1 %) au 1er trimestre 2021 ou +4.4% à taux de change et périmètre constants. Hermès publie un CA consolidé de 2 084 ME au 1er trimestre, soit +44 % à taux de change constants et +38 % à taux de change courants. Enfin, Orange présente un CA en croissance de +0,5% à 10 315 ME au 1er trimestre 2021, profitant ' du rebond des ventes d'équipements et de l'excellente performance des services fixes haut débit et IT et intégration ' indique le groupe.

