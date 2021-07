Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les Bourses appréhendent la réunion du FOMC information fournie par Cercle Finance • 27/07/2021 à 11:17









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent du terrain (-0,7% à Londres et à Francfort, -0,5% à Paris), les investisseurs appréhendant, entre autres rendez-vous de cette semaine, la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), qui doit se conclure mercredi soir. 'Après la BCE jeudi dernier, les investisseurs suivront avec attention le compte rendu de politique monétaire de la Fed, suivi du discours de Jerome Powell', souligne Vincent Boy, analyste marché chez IG France. 'Celui-ci pourrait être un peu moins accommodant qu'auparavant, tout en conservant un ton rassurant sur l'inflation transitoire et la poursuite des rachats d'actifs ainsi que le maintien des taux bas pour un certain temps encore', poursuit-il. En attendant ce rendez-vous, les opérateurs doivent prendre connaissance, cet après-midi, des commandes de biens durables et de l'indice de confiance du consommateur du Conference Board, tandis que la saison des résultats se poursuivra. De ce côté de l'Atlantique, BE Semiconductor Industries reste stable Amsterdam, malgré la publication d'un résultat net trimestriel plus que doublé, grâce à ses efforts de contrôle de coûts et un mix produits plus favorable. A la Bourse de Paris, les opérateurs saluent les publications semestrielles de Lagardère (+10%) et de Dassault Systèmes (+4%), mais sanctionnent par contre celles de Worldline (-9%) et d'Edenred (-3%).

