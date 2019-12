Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les Bourses acclament le succès de Boris Johnson Cercle Finance • 13/12/2019 à 11:35









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes progressent vigoureusement (+1,6% à Londres, +1,4% à Francfort et +1,3% à Paris), au lendemain de la très large victoire du Parti conservateur britannique aux élections législatives, avec une majorité de 77 sièges à la Chambre des Communes. 'Ceci sera suffisant pour ouvrir la voie à une sortie du Royaume Uni de l'UE le 31 janvier et entrer dans la période de transition, bien qu'il sera plus difficile d'obtenir un accord final négocié avec l'UE d'ici fin 2020', réagit Commerzbank. 'Le thème largement dominant qui a émergé cette nuit est l'ampleur du rejet par les électeurs du modèle étatiste promu par Jeremy Corbyn, le Parti travailliste ayant essuyé son pire revers électoral depuis 1935', souligne en outre la banque allemande. Cet après-midi aux Etats-Unis, les opérateurs prendront connaissance des ventes de détail (attendues en hausse de 0,3% en consensus) et des prix à l'importation pour le mois de novembre, ainsi que des stocks des entreprises pour octobre. Du côté des valeurs, Henkel lâche 3,2% à Francfort, après la présentation par le groupe de produits de consommation courante de ses perspectives pour l'exercice 2020, pour lequel il attend toujours 'un environnement de marché difficile'. Altice Europe bondit de 5,9% à Amsterdam suite un accord par lequel sa filiale MEO va céder à Morgan Stanley Infrastructure Partners une participation de 49,9% dans Altice Portugal FTTH sur la base d'une valeur d'entreprise de 4,63 milliards d'euros. Fiat Chrysler Automobiles gagne 2,3% à Milan et Peugeot, 4,1% à Paris, alors que les deux constructeurs entendent signer formellement leur accord de rapprochement la semaine prochaine, sinon d'ici la fin de l'année, selon des sources de presse.

