Europe: légère tendance haussière sur les marchés

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont orientées à la hausse ce matin, Amsterdam gagne 0,5% devant Paris (+0,2%), Francfort (+0,1%) et Londres (+0,1%), dans des volumes d'échange toujours extrêmement réduits en cette période de fin d'année.



L'actualité reste bien sûr marquée par les préoccupations autour du dossier sanitaire et des informations quant à la propagation rapide du variant Omicron. En France, plus de 200 000 personnes ont été infectées ces dernières 24h.



'Bien que les cas quotidiens de coronavirus aux États-Unis aient atteint un niveau record, la dernière souche semble plus bénigne que ses prédécesseurs, avec un risque réduit d'hospitalisation', nuance toutefois la banque américaine Wells Fargo.



En début d'après-midi, les investisseurs pourront prendre connaissance, comme chaque jeudi, des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis.



Dans l'actualité des valeurs européennes, Philips a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'annulation de 33,5 millions de ses actions. Le capital social est désormais composé de 883 898 969 actions ordinaires.







