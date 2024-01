Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: léger souffle haussier, chiffres PMI moroses information fournie par Cercle Finance • 02/01/2024 à 11:32









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont globalement bien orientées ce matin avec +0,2% pour Paris (tiré par le secteur bancaire) et +0,6% pour Francfort, alors que Londres reste à l'équilibre.



L'année 2024 semble donc commencer dans un certain optimisme, toujours nourri par des espoirs de baisses de taux par les grandes banques centrales face à une décrue continue de l'inflation et une croissance économique en berne.



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont prix connaissance ce matin d'une nouvelle baisse de l'activité dans le secteur manufacturier de la zone euro : l'indice PMI HCOB ne s'est en effet que marginalement redressé en décembre, passant de 44,2 en novembre à 44,4.



L'indice, produit par S&P Global, s'est de nouveau établi très nettement en-dessous de la barre du 50 du sans changement qui sépare la croissance de la contraction, signalant donc une nouvelle détérioration de la conjoncture industrielle de la région le mois dernier.



Dans l'Hexagone, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière, produit par S&P Global, s'est replié de 42,9 en novembre à 42,1 en décembre 2023, soit son plus faible niveau depuis mai 2020, signalant ainsi une forte détérioration de la conjoncture du secteur.



Enfin, la contraction du secteur manufacturier du Royaume-Uni s'est accentuée en fin d'année dernière, à en croire l'indice PMI de S&P Global qui s'est dégradé en passant de 47,2 en novembre à 46,2 en décembre 2023.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Nokia indique s'attendre à ne pas atteindre ses objectifs de CA, de marge d'exploitation comparable et de FCF pour 2023, car les discussions sur le renouvellement des licences de sa division Nokia Technologies n'ont pu aboutir avant la fin de l'année écoulée.



Roche annonce la conclusion d'un accord définitif visant l'acquisition de certaines parties du groupe LumiraDx liées à sa technologie innovante de point de service. Après la finalisation attendue d'ici la mi-2024, les entités acquises seront intégrées à Roche Diagnostics.



AstraZeneca fait savoir que le Beyfortus (nirsevimab), développé avec Sanofi, a été approuvé en Chine pour la prévention de l'infection des voies respiratoires inférieures (IVRI) par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nouveau-nés et les nourrissons.



Enfin, Grifols a annoncé avoir signé une alliance stratégique avec le groupe Haier, un leader mondial de l'innovation avec une présence croissante dans l'industrie des soins de santé ayant réalisé un chiffre d'affaires de 48,8 milliards USD (350,6 milliards RMB) en 2022.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.