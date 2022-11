Europe: léger retrait dans l'attente de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 25/11/2022 à 11:22

(CercleFinance.com) - A part Londres qui grappille 0,1%, les Bourses européennes s'inscrivent en léger retrait ce vendredi (-0,3% à Francfort et à Paris), dans l'attente de la réouverture de Wall Street cet après-midi pour une demi-séance, au lendemain de Thanksgiving.



'Cette séance devrait être synonyme de faibles volumes d'échanges. Pour le moment, les contrats futures sur indices américains s'inscrivent en légère hausse. De plus, les opérateurs restent préoccupés par la situation sanitaire en Chine', note Kiplink.



En revanche, l'économie allemande a enregistré une croissance de 0,4% au troisième trimestre, selon l'office fédéral de la statistique qui revoit ainsi en légère hausse de 0,1 point son estimation préliminaire fournie il y a un mois.



Destatis juge que la première économie européenne demeure 'robuste' au vu du contexte général difficile du moment, qui va de la persistance de l'inflation à la guerre en Ukraine en passant par la poursuite de la pandémie et les goulots d'étranglement.



'La croissance a été tirée vers le haut par la bonne tenue de la consommation des ménages et par la vigueur des investissements des entreprises, particulièrement en ce qui concerne les machines-outils et les biens d'équipements', explique l'institut.



Sur le front des valeurs, Deutsche Bank gagne près de 1% à Francfort, RBC ayant relevé son conseil de 'performance en ligne avec le secteur' à 'surperformance', en raison de la transformation jugée réussie du groupe bancaire.



Intertek cède par contre moins de 1% à Londres, au lendemain de la publication par le groupe de services d'inspection et de certification d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes sur les quatre premiers mois de son second semestre 2022.