Europe : le vert s'impose sur les places de marché

(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes s'affichent encore dans le vert ce mardi, volontaires semble-t-il pour poursuivre le rebond initié hier - en l'absence, rappelons-le, de Londres et de Wall Street. Ainsi, le DAX, le CAC 40 et le FTSE 100 avancent respectivement de +1%, +1,4% et +1,3%. 'En Europe, le virus a été largement contenu', souligne Commerzbank qui ajoute que 'en moyenne sur les sept derniers jours, l'Italie et l'Espagne ont chacune fait part d'une personne nouvellement infectée pour 100.000 habitants'. Du côté des données statistiques du jour, les opérateurs doivent prendre connaissance, en milieu d'après-midi, des ventes de logements neufs aux États-Unis pour le mois d'avril, ainsi que de l'indice de confiance du consommateur américain du Conference Board. Du côté des valeurs, le podium du DAX est occupé par la DB (+6%), Lufthansa (+6%) et Rueckv (+5,7%). Sur celui du FTSE 100, on retrouve easyJet (+16%), Rolls Royce (+13%) et Melrose (+12%). Siemens Gamesa RE et Hai Long Offshore Wind annoncent ce mardi que la nouvelle éolienne offshore SG 14-222 DD équipera le projet Hai Long 2 de 300 MW, à venir à Taïwan. Le déploiement de l'éolienne pour le reste des phases du projet Hai Long, qui totalise une capacité de 1.044 MW est également envisagé, précisent les deux entreprises.

