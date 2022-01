Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: le vert prédomine malgré un piètre indice PMI information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 11:28









(CercleFinance.com) - L'optimisme prédomine toujours sur les places européennes (+0,2% à Londres, +0,5% à Francfort, +0,3% à Paris), malgré un indice PMI composite d'IHS Markit qui traduit la plus faible expansion économique du secteur privé de la zone euro depuis mars dernier.



L'indice final composite de l'activité globale dans la zone recule nettement en décembre, à 53,3 contre 55,4 en novembre, IHS Markit pointant notamment les perturbations des chaînes d'approvisionnement qui ont continué d'entraver l'activité des fabricants.



'Ayant ravivé un climat d'incertitude et incité les consommateurs à limiter leurs dépenses, l'émergence et la propagation du nouveau variant Omicron ont eu un impact particulièrement sévère sur le secteur des services', explique-t-on aussi chez IHS Markit.



'Les PMI composites définitifs de décembre confirment que l'économie de la zone euro a terminé 2021 sur une note faible, conformément à notre opinion selon laquelle le PIB n'a augmenté que d'environ 0,2% au quatrième trimestre', réagit Capital Economics.



'Ils suggèrent également que les pressions sur les prix restent intenses', ajoute le bureau d'analyse économique, qui s'attend à ce que l'inflation dans la zone euro reste au-dessus de 2% au moins jusqu'à la fin de l'année.



'Côté sanitaire, les nouvelles informations rassurantes sur la dangerosité du variant Omicron du coronavirus pourraient une fois encore soutenir la tendance, au détriment d'ailleurs des 'valeurs Covid',' estimait toutefois ce matin Kiplink Finance.



Dans l'actualité des valeurs, InterContinental Hotels Group prend près de 3% à Londres, soutenu par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours remonté de 5000 à 5575 pence sur l'action de la chaine hôtelière britannique.





Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.