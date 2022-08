Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Europe: le vert prédomine hormis à Londres information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 11:55

(CercleFinance.com) - La plupart des places européennes s'orientent favorablement (+0,8% à Francfort, +0,4% à Paris), à l'exception de Londres (-0,3%) où les opérateurs semblent préférer la prudence à l'approche de la conclusion de la réunion de la Banque d'Angleterre.



'Comme l'inflation accélérera probablement jusqu'à 12% en octobre, nous pensons toujours que la Banque d'Angleterre augmentera son taux directeur de 1,25% à 3%, même lorsque l'économie sera en récession', indiquait Capital Economics il y a deux semaines.



Ce dernier expliquait alors que si certains signes encourageants indiquaient que la pression inflationniste exercée par des facteurs mondiaux commençait à s'atténuer, elle était remplacée par une plus forte pression des facteurs nationaux.



Seule donnée parue ce matin en Europe, les commandes à l'industrie allemande ont diminué pour le cinquième mois consécutif en juin, de 0,4% après une baisse de 0,2% en mai, ce qui semble renforcer le scénario d'une prochaine récession de la première économie d'Europe.



'Le niveau toujours très élevé des carnets de commandes se montrera sans doute insuffisant pour empêcher les problèmes de se propager à la sphère industrielle', réagit Commerzbank, pointant les difficultés d'approvisionnement en gaz et l'envolée de l'inflation.



Dans l'actualité des nombreuses publications d'entreprises du jour, à Francfort, les opérateurs saluent les trimestriels de Lufthansa (+5%), Adidas (+3%) et Beiersdorf (+3%), mais sanctionnent celles de Merck (-1%) et Bayer (-3%).



Sur les autres places, ils réservent des accueils positifs à ceux de Crédit Agricole (+4% à Paris) et Glencore (+2% à Londres), mais pas à ceux d'Adecco (stable à Zurich), ING (-3% à Amsterdam) et surtout Rolls-Royce (-10% à Londres).