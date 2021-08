Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : le vert prédomine, Francfort en tête information fournie par Cercle Finance • 24/08/2021 à 10:56









(CercleFinance.com) - Les places européennes grappillent un peu de terrain dans l'ensemble (+0,1% à Londres, stabilité à Paris), emmenées par Francfort (+0,3%) sur fond de révision en légère hausse de la croissance allemande au deuxième trimestre. 'L'Europe, entrée avec retard dans la reprise mais aujourd'hui en pointe dans la vaccination, voit ses perspectives continuer de se redresser', souligne Bruno Cavalier, chez Oddo BHF Corporates & Markets. Le chef économiste estime en effet que si le pic de croissance globale est passé, 'c'est surtout dû à la Chine, première région à avoir retrouvé son niveau d'activité post-crise, ainsi qu'aux Etats-Unis'. En outre, Destatis a fait état ce matin d'un rebond de 1,6% du PIB allemand au deuxième trimestre 2021 en seconde lecture, à comparer à +1,5% en estimation préliminaire, mais il demeure inférieur de 3,3% à son niveau du dernier trimestre 2019. Ce rebond s'appuie principalement sur une progression des dépenses de consommation des ménages et des administrations, alors que du côté du commerce extérieur, les exportations ont augmenté moins vite que les importations. Sur le front des valeurs, Boskalis Westminster grimpe de près de 4% à Amsterdam après la publication par le fournisseur d'infrastructures maritimes d'un bénéfice net de 72 millions d'euros pour le premier semestre 2021, contre une perte de 96 millions un an auparavant. Novartis cède par contre 1% à Zurich, son étude de phase III évaluant Kymriah comme traitement en deuxième ligne chez les patients souffrant de lymphome non-hodgkinien agressif à cellules B, n'ayant pas atteint son objectif principal de survie sans évènements.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.