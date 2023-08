Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Europe: le vert prédomine, début de semaine calme information fournie par Cercle Finance • 14/08/2023 à 11:30

(CercleFinance.com) - Le vert prédomine au sein des Bourses européennes (-0,2% à Londres, mais +0,5% à Francfort, +0,4% à Paris) alors que le traditionnel creux d'actualité de la mi-août donne l'occasion de dresser le bilan des publications d'entreprises des dernières semaines.



'Alors que la saison des résultats européens touche à sa fin, nous constatons que 38% des entreprises européennes ont manqué les attentes. Cependant, les cours des actions en Europe n'en ont pas souffert', note ainsi Liberum.



Selon lui, ce paradoxe s'expliquerait par 'une attention limitée des investisseurs, ce qui signifie également que nous devrions voir une dérive plus forte après l'annonce des résultats en Europe au cours des prochaines semaines et prochains mois'.



Si la semaine s'annonce assez calme concernant l'actualité des entreprises, les prochains jours verront paraitre des données macroéconomiques comme l'indice ZEW en Allemagne ou encore l'inflation au Royaume-Uni et dans la zone euro.



Les opérateurs seront aussi attentifs aux Etats-Unis, où paraitront des données comme les ventes de détail, la production industrielle et les indicateurs avancés du Conference Board, ainsi que des trimestriels tels que ceux de Cisco, Home Depot et Walmart.



Pour l'heure, Philips s'adjuge près de 5% à Amsterdam, après l'annonce d'un accord avec la société holding diversifiée néerlandaise Exor, accord par lequel cette dernière a acquis une participation de 15% au capital du groupe de technologies médicales.



Fresenius MedCare recule par contre de plus de 1% à Francfort, pénalisé par des propos d'UBS qui dégrade sa recommandation de 'neutre' à 'vente' sur le titre du spécialiste des dialyses, avec un objectif de cours ramené de 43,5 à 42 euros.