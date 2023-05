Europe: le vert prédomine dans l'attente de la BoE information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 11:47

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains plus ou moins sensibles (+0,2% à Londres et à Francfort, +0,7% à Paris), alors que les regards se tournent vers la Banque d'Angleterre (BoE) qui doit dévoiler à la mi-séance sa décision de politique monétaire.



'En ce qui concerne ce à quoi s'attendre, il est largement anticipé que la Banque d'Angleterre procédera à une nouvelle hausse de 25 points de base, ce qui porterait le taux d'escompte à un sommet post-2008 de 4,5%', souligne Deutsche Bank.



Ce dernier met en avant une inflation au Royaume-Uni toujours supérieure à celle des autres pays développés, avec un taux annuel de +10,1% en mars, supérieur à ceux observés dans la zone euro (+6,9%) et aux États-Unis (+5%) pour le même mois.



En attendant ce rendez-vous, ainsi que les prix à la production américains qui doivent paraitre en début d'après-midi, les opérateurs arbitrent entre les nombreuses publications d'entreprises de la matinée sur le vieux continent.



ING s'adjuge ainsi plus de 3% à Amsterdam, entouré après l'annonce par la banque d'un quasi-quadruplement de son résultat net au titre du premier trimestre 2023, ainsi que d'un programme de rachat d'actions pour jusqu'à 1,5 milliard d'euros.



A l'inverse, thyssenkrupp perd plus de 3% à Francfort, le groupe industriel ayant essuyé une perte nette au titre de son deuxième trimestre comptable, 'dans un environnement difficile avec la persistance de prix de l'énergie et d'une inflation élevés'.



Les investisseurs voient aussi plutôt d'un bon oeil les trimestriels d'Engie (+1% à Paris), de Deutsche Telekom et de RWE (+1% chacun à Francfort), mais boudent ceux de Telefonica (-3% à Madrid) et de Bayer (-6% à Francfort).