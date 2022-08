Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: le vert prédomine avec des nouvelles de la Fed information fournie par Cercle Finance • 18/08/2022 à 11:57









(CercleFinance.com) - Un biais positif prévaut sur les places européennes (-0,1% à Londres, mais +0,5% à Francfort et +0,3% à Paris), au lendemain de la parution du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).



'Le procès-verbal de la réunion du FOMC de fin juillet n'a fourni aucun indice majeur quant à savoir si les responsables penchaient vers une hausse de 50 pb ou 75 pb en septembre, mais il y avait des indices accommodants', résume Capital Economics.



'Reflétant les signes plus rassurants concernant les risques d'inflation à plus long terme, les responsables ont fait valoir qu'il deviendrait probablement 'approprié à un moment donné de ralentir le rythme des augmentations des taux directeurs',' rapporte-t-il.



De ce côté-ci de l'Atlantique, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 8,9% en juillet, contre 8,6% en juin, et celui de l'Union européenne à 9,8%, après 9,6% en juin, d'après Eurostat qui confirme donc son estimation rapide de fin juillet pour la zone euro.



Sur le front des valeurs, Adyen dévisse de 11% à Amsterdam, la société de solutions de paiements ayant dévoilé au titre de son premier semestre 2022 un EBITDA certes en croissance de 31%, mais manquant d'environ 7% le consensus.



Geberit recule de près de 3% à Zurich, après la publication par le fournisseur d'équipements sanitaire de ses comptes semestriels, d'où ressortent un bénéfice net en retrait de 12,5% et un cash-flow opérationnel en diminution de 10,4%.





