Europe : le vert prédomine avant une vague de publications

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament avec un optimisme prudent (+0,2% à Londres, +0,4% à Francfort, +0,8% à Paris) une semaine qui s'annonce riche avec notamment la montée en puissance des publications d'entreprises. 'La volatilité devrait rester de mise encore un certain temps', prévient Kiplink, soulignant que les investisseurs attendent la mise en oeuvre d'un nouveau plan de relance aux Etats-Unis et que la situation sanitaire semble se dégrader très vite. 'L'Italie a annoncé de nouvelles mesures et Christine Lagarde a confirmé que la BCE s'inquiète de manière croissante des conséquences économiques de l'accélération de la diffusion de la Covid-19', poursuit-il. Aucune donnée majeure n'est prévue ce lundi, mais les jours prochains verront l'annonce entre autres des indicateurs avancés du Conference Board aux Etats-Unis, de l'inflation au Royaume Uni, du climat des affaires en France et des indices PMI préliminaires. La semaine verra surtout la montée en puissance des publications d'entreprises, avec par exemple aux Etats-Unis, celles d'IBM, Procter & Gamble, Verizon, Coca-Cola et Intel, ou en Europe celles d'UBS, Nestlé, Unilever, L'Oréal et Barclays. Pour l'heure, Philips s'adjuge près de 3% à Amsterdam après la publication par le groupe de technologies médicales de résultats et d'un chiffre d'affaires supérieurs aux consensus pour son troisième trimestre, ainsi que de nouveaux objectifs pour 2021-25. Danone gagne plus de 1% à Paris, suite à la présentation par le groupe agroalimentaire de son point d'activité à neuf mois, accompagné de 'décisions majeures afin de progresser dans son adaptation au nouveau contexte créé par la Covid'. Volkswagen se montre stable à Francfort, alors que sa filiale de camions Traton a conclu un accord de principe avec Navistar -dans lequel Traton détient déjà une participation de 16,8%-, en vue d'acquérir toutes les parts restantes de Navistar.

