Europe : le vert prédomine avant les données américaines

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent majoritairement un peu de terrain (stabilité à Londres, +0,3% à Francfort et à Paris), avant une après-midi chargée sur le front des données macroéconomiques américaines. Eurostat a confirmé ce matin son estimation rapide préliminaire d'une croissance de 2,2% du PIB de la zone euro au troisième trimestre, marquant ainsi une légère accélération par rapport à celle de 2,1% du trimestre précédent. 'La nuit a été marquée par un sommet virtuel entre les présidents américain et chinois. Si rien de concret n'a débouché de cette entrevue, celle-ci est considérée comme une bonne nouvelle du fait des tensions entre les deux pays', note en outre Kiplink Finance. Cet après-midi aux Etats-Unis, sont attendus les ventes de détail, les prix à l'importation et la production industrielle pour le mois dernier, ainsi que les résultats trimestriels des groupes de distribution Home Depot et Walmart. Dans l'actualité des valeurs européennes, Vodafone grimpe de 5% à Londres, après un relèvement par l'opérateur de téléphonie mobile de ses objectifs annuels, à l'occasion de la publication de ses résultats au titre de son premier semestre 2021-22. Diageo prend 2% suite à la présentation par le groupe britannique de spiritueux, à l'occasion de sa journée investisseurs, de ses objectifs de croissance organique des ventes et des résultats pour les exercices 2023 à 2025. A Paris, Bouygues recule de près de 2% malgré l'annonce par le conglomérat -maison-mère de TF1 et de Bouygues Telecom outre ses activités originelles de BTP- de résultats à neuf mois en amélioration et de la confirmation de ses objectifs.

