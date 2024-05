Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: le vert prédomine avant l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 11:42









(CercleFinance.com) - La confiance prédomine au sein des Bourses européennes (+0,4% à Londres, +0,6% à Francfort, mais -0,1% à Paris) alors que les regards se tournent vers les Etats-Unis où des données importantes sont attendues, en particulier l'indice des prix à la consommation.



'La clé de la poursuite de la progression homogène des marchés réside dans ce rapport : une baisse de l'inflation sous-jacente signifierait la poursuite de cette tendance, tandis qu'une hausse ébranlerait les marchés', indiquait-on lundi matin chez Lombard Odier IM.



A titre indicatif, Jefferies anticipe une baisse du taux d'inflation annuel en avril, à 3,4% en données brutes et à 3,6% en sous-jacent (hors alimentation et énergie), à comparer à respectivement 3,5% et 3,8% le mois précédent.



Outre l'inflation, les investisseurs prendront connaissance au même moment des ventes de détail américaines pour le mois dernier, ainsi que de l'indice d'activité manufacturière 'Empire State' de la Fed de New York.



Pour l'heure, de ce côté-ci de l'Atlantique, on notera qu'Eurostat a confirmé en deuxième lecture une croissance de 0,3% du PIB dans la zone euro au premier trimestre 2024, et annoncé une hausse de 0,6% de la production industrielle de la zone en mars.



Sur le front des valeurs, parmi les nombreuses publications trimestrielles du jour à Francfort, les opérateurs saluent celles de Commerzbank (+5%) et de Merck KGaA (+4%), mais boudent celle de ThyssenKrupp (-5%).



Sur les autres places européennes, des accueils assez froids sont réservés aux résultats dévoilés ce matin par Compass et Burberry (-3% chacun à Londres), ainsi qu'à ceux d'ABN Amro (-5% à Amsterdam).





