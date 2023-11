Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: le vert prédomine avant deux statistiques information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent globalement dans le bon sens (-0,1% à Londres, mais +1% à Francfort et +0,5% à Paris) dans l'attente de la parution de deux données macroéconomiques majeures en début d'après-midi.



Les opérateurs prendront en effet connaissance tout à l'heure d'une estimation préliminaire de l'inflation allemande pour le mois qui s'achève, estimation qui devrait être scrutée de près dans l'optique de l'inflation de l'ensemble de la zone euro prévue jeudi.



Les regards se tourneront aussi vers les Etats-Unis où devra paraitre une deuxième estimation de la croissance du PIB pour le troisième trimestre, qui pourrait être révisée en légère hausse après un taux annualisé de +4,9% annoncé en première lecture.



'Du côté des banques centrales, nous entendrons le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, et la Réserve fédérale publiera son Livre beige', note par ailleurs Deutsche Bank.



En attendant ces rendez-vous, on notera que l'indicateur du sentiment économique (ESI) s'est légèrement amélioré tant dans l'ensemble de l'UE (+0,5 point à 93,7) que dans la seule zone euro (+0,3 point à 93,8) en novembre, selon la Commission européenne.



Côté valeurs, Richemont gagne près de 2% à Zurich, alors que le groupe de luxe - maison-mère par exemple de Cartier - a déclaré que les rumeurs lui prêtant l'intention d'investir dans Farfetch, ou de financer ce distributeur en ligne, étaient infondées.





